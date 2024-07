Colpiscono con un sasso una persona che aveva appena prelevato al bancomat, arrestati due 20enni

Ieri sera, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato due giovani italiani di 20 anni per tentata rapina aggravata. L'episodio è avvenuto intorno alle 21 in via Roma, a Pontedera. I due giovani si erano appostati vicino a un bancomat e, dopo che una persona aveva prelevato del denaro, uno l'ha distratta mentre l'altro l'ha aggredita alle spalle, colpendola con un sasso e causandole un profondo taglio alla testa. I militari, intervenuti poco dopo, hanno bloccato i due aggressori e sequestrato il sasso usato nell'attacco. Gli arrestati sono stati portati in caserma e poi condotti presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.