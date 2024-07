Torneo Open Padel Santa Croce, attesa per le semifinali e la finalissima

Se sulla carta uno spagnolo doveva essere il personaggio più atteso del quarto Torneo Open maschile “Forever With Us” Memorial Patrizio Baldereschi, ospitato dal Padel Club Santa Croce e dotato di un ricco montepremi di 6.000 €, è un atleta iberico inatteso a lasciare il segno sulla rassegna pisana alla vigilia della giornata decisiva delle finali. Inizialmente i riflettori erano accesi su Sergi Noguares Lorenz, attuale numero 162 delle classifiche mondiali, accoppiato con l’ex numero 1 italiano Denny Cattaneo: un infortunio tuttavia ha costretto il fortissimo padelista spagnolo al forfait, mentre è un suo connazionale a sorpresa a suscitare l’interesse del numeroso pubblico presente sulle tribune del Cerri.

Il diciannovenne Fabian Oviedo Berazategui, accreditato di una classifica per nulla veritiera di Fascia 4, ha fatto furore assieme al compagno Matteo Rosingana, concedendosi il lusso di eliminare le teste di serie numero 4 Giuliani/Di Bene (64 46 63): il talentuosissimo vivaio spagnolo, di cui certamente sentiremo parlare in futuro, si è poi ripetuto nei quarti di finale contro Cervellati/Lasgoity, diventando a questo punto una mina vagante pericolosa anche nell’ottica del successo finale. E a proposito di sorprese, non era certo pronosticabile nemmeno l’eliminazione prematura dei numeri 3 Eremin/Sardella, incappati in un match molto falloso e nell’estrema solidità della coppia italo-argentina composta da Alessio Piccioli e Joel Nazareno Ventura (26 63 63).

Catini e Pirraglia

Tornando ai destini di Cattaneo, perso il supporto di Noguares Lorenz, il milanese ha trovato un sostituto di esperienza ma non certo dello stesso livello, l’insegnante genovese Matteo Savoldi: il duo accreditato della seconda testa di serie si è salvato per il rotto della cuffia (16 75 75) contro Pippi/Fontana, ma adesso dovrà alzare il livello se vorrà puntare ancora al bersaglio grosso. È invece agevole, per il momento, il percorso dei primi favoriti Josua Pirraglia e Daniele Catini, entrambi Fascia 1, ex numero 1 d’Italia il primo e attuale numero 21 il secondo: dopo la doppia vittoria su Campigli/Gaudiosi e su Colzi/Tornielli, i due capofila appaiono sempre più favoriti per trionfo finale.

L’ultima giornata dell’Open del Padel Club Santa Croce si aprirà alle ore 17.00 di domenica 14 luglio con la disputa delle semifinali, mentre la finale è in programma alle ore 19.30. L’ingresso del pubblico al circolo è gratuito.

Fonte: Ufficio stampa