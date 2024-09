Un settembre da ricordare per Vittoria Giraldi: argento europeo e Scudetto

A soli quindici anni Vittoria Giraldi è già un nome importante nel mondo del padel. La giovane fa parte del Padel Club Villanova e viene da un'estate di risultati di livello. L'ennesima, verrebbe da dire guardando il palmares.

Giraldi ha fatto parte della nazionale italiana che agli Europei giovanili di Budapest, in Ungheria, ha vinto una prestigiosa medaglia d'argento. Faceva parte della selezione Under 16 che è stata sconfitta in finale dalla Spagna.

Pochi giorni prima a Guidonia Montecelio (Lazio), Giraldi ha vinto il titolo nazionale under 14 e quindi è tornata a casa con lo Scudetto. In entrambi i casi ha gareggiato in coppia con Matilde Minelli.