Ultimo campionato della stagione per Aquateam: "Molte medaglie e tanti sorrisi"

Si è conclusa l’ultima gara della stagione per l’Asd Aquateam Nuoto Cuoio, con gli atleti Fisdir Agonisti ai Campionati italiani di nuoto a Terni. Hanno partecipato Alessandra Cerri gareggiando nei 50 stile dove è stata squalificata per partenza anticipata e 100 stile dove ha confermato il tempo d’iscrizione, Simone Marchiori, Emiliano Micheli e Lorenzo Vannucci che hanno gareggiato nei 50 stile e 50 rana confermando anche loro i tempi di iscrizione.

Finisce così la stagione per tutti i nostri atleti che hanno onorato con impegno e concentrazione le gare fatte durante l’anno con molte soddisfazioni, molte medaglie e qualche record italiano, ma cosa più importante con tanti sorrisi e felicità. Gli atleti e tutti noi vi aspettiamo il 18 luglio a Castelfranco di Sotto per la cena della nostra squadra, per festeggiarli tutti insieme.

Ringraziamo i Comuni che ci sostengono, l‘Aquatempra con il personale della piscina e tutti coloro che attraverso le donazioni o con il loro lavoro ci permettono di fare questo. Auguriamo buone vacanze a tutti per ripartire a settembre per la prossima stagione sportiva.

Fonte: Asd Aquateam Nuoto Cuoio