Lo stadio del futuro: il progetto del nuovo Castellani di Empoli

Lo stadio del futuro: così è stata chiamata oggi la presentazione del nuovo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli. Alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, la dirigenza Corsi ha presentato il project di riqualificazione dell'impianto di viale delle Olimpiadi.

Sarà la volta buona, dice l'ad Rebecca Corsi, ai tempi "non eravamo così pronti per un passo così importante". Sarà lo stadio del futuro e dei giovani, noi crediamo da sempre. Abbiamo anche l'ampliamento del centro sportivo, lo vigliamo rinnovare per essere al passo coi tempi. Non vedo l'ora di vedere partire i lavori. Un giorno alla volta cammineremo verso il futuro che l'Empoli merita.

Gianmarco Lupi, direttore organizzativo dell'Empoli Fc: “Il polo sportivo di Empoli ha un potenziale significativo come densità di abitanti e dal punto di vista socio-economico. Per questo abbiamo deciso di creare un’opera di pubblico interesse che potesse dare alla zona il valore che merita. Il nostro percorso parte da lontano e si è intensificato negli ultimi due anni. Oggi siamo l’unico soggetto proponente con dei potenziali partner che credono nel progetto ed attendono con entusiasmo i prossimi step da fare. Questa è la tipica operazione da Empoli studiata dalla famiglia Corsi, ponderata e sostenibile in ogni suo passo”.

“Il progetto del nuovo Castellani - ha dichiarato il Dottor Marco Messina, partner di Iniziativa Cube - nasce con l’obiettivo di dare alla città ed alla squadra uno stadio a misura di Empoli, uno stadio sostenibile da un punto di vista progettuale, ambientale e sociale. Una grande attenzione è stata rivolta anche verso gli aspetti di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria e di bancabilità dell’iniziativa. In tal senso, si è dato vita ad un percorso già condiviso e concertato con le Istituzioni finanziarie con cui ci si è confrontati su un Piano Economico-finanziario che potesse trovare una preliminare condivisione dei potenziali finanziatori e continueremo su questa strada tenendo costantemente coinvolti i nostri partner finanziari lungo tutto l’iter previsto dalla procedura."

Gli step

La riqualificazione della Curva Sud: rimuoveremo i 4 blocchi per una tribuna da 4mila spettatori interamente coperta e dedicata ai tifosi empolesi. Superstore di 3mila mq, 1.500 di questi per vendita al dettaglio. Serviranno 7 mesi a partire da inizio lavori.

La curva Nord: rimozione dei settori di curva nord e nord ovest, tribuna di 3.800 posti dedicata alla tifoseria ospite. All'interno un auditorium da 330 posti con utilizzo commerciale e ludico-culturale. Serviranno 9 mesi dopo il termine della curva Sud. Saranno demoliti i vecchi spogliatoi.

Il campo di gioco: spostamento traslato di 15 metri. Tre settori su 4 a ridosso del terreno di gioco. Serviranno 3 mesi, nei mesi estivi a fine campionato. Sarà creata una tribuna nuova a ridosso del campo. 4.300 posti coperti con 600 vip, 100 per la stampa, 16 sky box, due aree hospitality, parcheggio interrato da 45 posti. 6.300 mq di 23 negozi di vicinato distribuiti su 3 livelli. 10 mesi per la tribuna.

La timeline completa è di 29 mesi, 36 mesi con la parte sportiva. Il nuovo stadio conterrà 18.600 posti, circa 2.500 posti in più di adesso. Il costo sarà di 45 milioni. Sarà una struttura ecosostenibile, servita da energie naturali.

Nell'area del sussidiario varie soluzioni: una struttura turistico-ricettiva, ossia un albergo, o un'area verde per la comunità.

La partenza, nelle parole di Lupi, è tra marzo e luglio dell'anno prossimo.

La partecipazione della cittadinanza

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi è intervenuto alla presentazione del progetto del nuovo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena a Empoli. Nelle sue parole un'apertura alla cittadinanza per un percorso partecipativo che verrà annunciato in due tappe già entro luglio.