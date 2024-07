Iker Ciano è il nuovo volto dell'Abc Castelfiorentino

Talento, motivazione, grande voglia di crescere e mettersi alla prova. È Iker Ciano il quarto volto nuovo dell’Abc Castelfiorentino. Play/guardia classe 2004, arriva alla corte di coach Samuele Manetti dopo una carriera spesa in una delle nostre basket city, Livorno. Dopo essersi fatto le ossa in serie C in maglia Don Bosco, ed aver assaporato l’atmosfera dei piani alti con Libertas e Pielle, arriva a Castelfiorentino con la volontà di confrontarsi con il campionato di B Interregionale e proseguire il percorso di crescita tecnica e personale nella sua prima esperienza lontano dalla costa livornese.

"Ho scelto Castelfiorentino perché conosco l’ambiente e so la passione che si respira per la pallacanestro – sono le prime parole di Iker in maglia Abc -. Mi è piaciuto sin da subito il progetto, che ci metterà sicuramente alla prova. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con i miei nuovi compagni e di scendere in campo per i colori gialloblu".

"Sono davvero felice che Iker abbia sposato il nostro progetto – commenta coach Manetti -. Nonostante la giovane età ha alle spalle esperienze importanti e nei suoi trascorsi a Livorno ha fatto molto bene. Un esterno con capacità tecniche e tattiche già molto efficaci, pur con ancora ampi margini di miglioramento. Ha un’ottima mano ed un’altrettanto ottima visione di gioco, sa far girare bene la squadra oltre ad essere offensivamente e difensivamente incisivo. Fin da quando lo abbiamo visto ed abbiamo avuto modo di parlarci, ci hanno colpito non soltanto le sue doti tecniche ma anche le sue qualità umane e la grande motivazione che lo spinge a voler crescere e mettersi alla prova. Crediamo molto in lui e sono certo che diventerà subito una pedina fondamentale di questa squadra".

LA CARRIERA

Nel settore giovanile del Don Bosco Livorno, uno dei vivai più importanti a livello regionale e nazionale, si avvicina alla pallacanestro e svolge tutto il percorso di crescita, partecipando ai campionati di Eccellenza e timbrando alcune partecipazioni alle finali nazionali. Proprio in maglia Don Bosco, nella stagione 2020/2021, fa il suo esordio a livello senior in C Gold, per poi passare, l’anno successivo, alla Libertas 1947 Livorno dove, pur giovanissimo, si confronta con i ritmi e il campionato di serie B. Nel frattempo prosegue la sua formazione tra le fila del Don Bosco con cui partecipa, per tre stagioni consecutive, al campionato Under 19 Eccellenza e, negli ultimi due anni, diviene parte integrante del roster di serie C. Infine, nella seconda parte della passata stagione, assapora di nuovo il clima di serie B Nazionale andando in doppio tesseramento alla Pielle Livorno. Fino ad oggi e alla sua prima esperienza lontano da casa, laccata di gialloblu.

