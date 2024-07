Insieme per Santa Croce chiede al Comune di aderire alla Comunità Energetica

Il Gruppo Consiliare "Insieme per Santa Croce" ha presentato una mozione per sollecitare l'adesione del Comune di Santa Croce sull'Arno al progetto di Comunità Energetica, dando seguito al percorso di valutazione e confronto portato avanti all'interno degli uffici nell'ultimo semestre della scorsa amministrazione. Le direttive europee sulle energie e i recenti decreti nazionali incentivano la creazione delle Comunità Energetiche. Il Gruppo Consiliare ritiene che l'adesione a una comunità energetica da parte del Comune di Santa Croce sull'Arno possa portare notevoli vantaggi economici ai cittadini, permettendo di ridurre i costi delle bollette elettriche, e un ritorno per tutta la comunità in termini di investimenti sul nostro territorio. L'impegno che si richiede al Sindaco è quello di proseguire il percorso di valutazione per l'adesione al progetto di Comunità Energetica, tenendo presente la scadenza per la presentazione delle domande il 31 Marzo 2025, data che sembra distante ma in realtà molto vicina per i tutti i passaggi burocratici necessari per espletare tutto il procedimento amministrativo. Per il Comune l'adesione alla Comunità Energetica e la gestione di quest'ultima non comporteranno alcuna spesa aggiuntiva, ma permetteranno di ottenere benefici concreti per i cittadini e l'ambiente. Il Gruppo Consiliare "Insieme per Santa Croce" seguirà con attenzione l'evoluzione di questo importante progetto, lavorando per garantire i migliori risultati nell'interesse dei santacrocesi.