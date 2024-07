Le sindache Pd e il mondo del lavoro alla Festa de L'Unità Castelfiorentino

A Castelfiorentino la 75a Festa de l’Unità entra nel vivo, al via la seconda settimana dell’iniziativa che si svolgerà presso il Parco Roosevelt sino a domenica 28 luglio.

Immancabili gli incontri politici, si inizia martedì 16 con l’iniziativa “Sindache protagoniste. Una nuova storia?” con la neo eletta sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì e le colleghe Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi, Lia Burgalassi, sindaca di Cecina. Coordina Irene Bandini, portavoce Donne Democratiche Empolese Valdelsa.

Giovedì 18 si parlerà di “Lavoro: motore di sviluppo, risorsa per la società”, con Gianluca Lacoppola, Coordinatore Cgil Empolese Valdelsa e Fabio Tinti, vicesindaco con deleghe a bilancio e sviluppo economico.

Venerdì 19 il focus è su “Riforme istituzionali? Facciamo il punto!”, interverrà il Senatore Dario Parrini, Vicepresidente commissione affari costituzionali del Senato.

Non solo politica, ma anche subbuteo, giochi da tavolo a cura di Sistemi Ludici, sport con l’avvicinamento all’atletica, proiezione del film “Berlinguer ti voglio bene”, la Rota della fortuna, il Ballo Liscio presso lo spazio Auser, Dj Woods.

Un altro ingrediente imprescindibile della Festa de L’Unità è quello degli stand alimentari: bar, ristorante, pizzeria, gelateria e friggitoria. Martedì e venerdì piatto d’eccezione il famoso “Cacciucco di Vita” presso il Ristopizza. Per info e prenotazioni si può scrivere o chiamare al numero 3534439717

Il segretario del Partito Democratico di Castelfiorentino Gabriele Romei commenta così: “Grazie alle volontarie e ai volontari della Festa riusciamo ad accogliere nel modo migliore le tante persone che vengono ogni sera a trovarci. Questi primi giorni sono stati molto positivi. Abbiamo avuto sempre gente presso i nostri stand, ripagando i nostri sforzi. Vi aspettiamo anche in questa seconda settimana in cui c’è spazio per la riflessione politica che tocca tematiche importanti, ma anche per il divertimento e per lo stare insieme: con la buona tavola, un drink o un gelato alla portata di tutti. Tre quarti di secolo di questa Festa la rendono una sorta di istituzione per le castellane e i Castellani e non possiamo che esserne orgogliosi”.

Fonte: Pd Castelfiorentino