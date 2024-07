Mercantia Certaldo 2024, tutte le info su biglietti, orari e parcheggi

Tutto pronto per Mercantia, che da mercoledì 12 a domenica 16 luglio invaderà letteralmente le strade di Certaldo con performer, artisti e artigiani. Ecco qui tutte le informazioni più importanti per godersi al meglio il Festival.

COSTI E ORARI

Gli spettacoli prenderanno il via dalle 20:30 alle 1:00 (il sabato fino alle 1:30). Il costo del biglietto è di 13 euro (ridotto 11 euro) tutti i giorni tranne il sabato che costa 15 euro (ridotto 13 euro). Il ridotto vale per i bambini tra i 7 e i 14 anni, per le persone con disabilità, per i soci Coop (solo mercoledì e giovedì) e per i soci Touring Club in possesso di tessera associativa in corso di validità. Per i bambini al di sotto dei 7 anni l’ingresso è gratuito.

Al borgo alto si può accedere solo dopo aver acquistato i biglietti alla biglietteria di Piazza Boccaccio, che è aperta tutti i giorni della manifestazione dalle 17:00 alle 24:00. I biglietti sono disponibili in prevendita presso tutti i punti vendita TicketOne, direttamente sul sito mercantiacertaldo.it oppure nei negozi Unicoop Firenze.

Durante le sere del Festival, presentando il biglietto di Mercantia, si ha diritto all’ingresso gratuito al Museo di Palazzo Pretorio e a Casa Boccaccio. Le prenotazioni per i Giardini Segreti iniziano un’ora prima del primo spettacolo. Non è possibile prenotare per i giorni successivi (le prenotazioni sono giorno per giorno). Gli spettatori devono presentarsi al bunner 10 minuti prima dello spettacolo prenotato. Si prega di lasciare il giardino segreto solo a fine spettacolo. Non si può prenotare per un gruppo numeroso (massimo consentito per 4 persone).

PARCHEGGI E LOGISTICA

Sia arrivando da nord (Castelfiorentino o Montespertoli) che da sud (Poggibonsi), si trovano grandi parcheggi gratuiti debitamente segnalati. Disponibile anche il servizio navetta gratuito, che collega le principali aree parcheggio di Mercantia. La navetta sarà operativa dalle ore 18:00 alle ore 1:30 tutti i giorni (il sabato fino alle ore 2:30). La discesa dei passeggeri per la festa è prevista sia in via De Amicis (angolo Borgo Garibaldi) che in via Mazzini-via Petrarca.

Per raggiungere la parte alta del borgo è possibile proseguire a piedi tramite Via del Castello e da Costa Vecchia, oppure prendere la funicolare (orari 7:30-2:30; costo del biglietto 1,40€ solo andata e 1,70€ andata e ritorno). È consigliabile parcheggiare nei parcheggi segnalati per evitare file e divieti di transito e sosta nel centro urbano.

LIMITAZIONI E DIVIETI

Per garantire divertimento e vivibilità, l’Amministrazione ha previsto norme per salvaguardare le persone presenti. Al Festival i cani possono accedere solo con museruola e guinzaglio. All’interno della perimetrazione del centro storico e nella parte bassa del paese dove si svolge l’altra parte della manifestazione, è vietato portare bastoni, caschi protettivi, tamburi, jambè, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, contenitori di vetro, plastica non biodegradabile, metallo, brick, tetrapack (ad eccezione dell’acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro sigillate all’origine), spray o dispositivi nebulizzatori contenenti capsicum (comunemente detti al peperoncino) ed oggetti che, per la loro forma o l’uso, possano creare molestia o danni alle persone.

Mercantia, XXXVI Festival Internazionale del Quarto Teatro, si svolge a Certaldo dal 17 al 21 luglio 2024 con il patrocinio di MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti, CNA Firenze Metropolitana, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e il contributo di Comune di Certaldo e Città Metropolitana di Firenze. Main sponsor: Toscana Energia e Unicoop Firenze.

Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Mercantia Certaldo