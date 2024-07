Precipita dal ponte sull'Arno, grave donna di 47 anni

Una donna sarebbe precipitata per 15 metri di altezza dal ponte che collega San Donato (San Miniato) con Santa Croce questa mattina intorno alle 7.30. La donna, di 47 anni, ha riportato una grave ferita al rachide. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Montopoli e l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito la ferita all'ospedale fiorentino di Careggi. Si ipotizza che la donna abbia tentato di togliersi la vita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.