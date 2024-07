Arezzo, quattro ditte assaltate: orafi domani al Viminale

La scorsa notte ha visto numerosi tentativi di furto contro le aziende orafe del distretto industriale di Arezzo, con quattro assalti registrati. Tre di questi sono stati sventati grazie ai sistemi di allarme, mentre in un caso i ladri sono riusciti a fuggire con del bottino, che però si è rivelato essere solo ottone.

Gli attacchi sono falliti a causa dell'attivazione degli allarmi e dei sistemi antintrusione e di vigilanza. Nonostante il fallimento dei raid, l'accaduto ha suscitato grande preoccupazione tra gli imprenditori orafi, già scossi da una serie di furti avvenuti nei mesi scorsi, in cui sono stati sottratti anche 700.000 euro in oro e argento.

Domani, una delegazione di orafi aretini, accompagnati dal prefetto Maddalena De Luca e dalla parlamentare della Lega Tiziana Nisini, sarà ricevuta alle 12 a Roma dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. Durante l'incontro, verrà esposta al Viminale la crescente preoccupazione per i numerosi furti e aggressioni che stanno allarmando gli imprenditori del distretto orafo, nuovamente preso di mira da bande di ladri specializzati.

La necessità di aumentare il livello di sicurezza era già emersa in una riunione in prefettura nei giorni scorsi, convocata dal prefetto De Luca per intensificare i controlli e innalzare la soglia di attenzione.