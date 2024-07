Picchia la vicina e le ruba la tessera del reddito di inclusione

Una donna di Livorno è stata denunciata per aver colpito una vicina e averle rubato la tessera del reddito di inclusione. È successo alle 10 di mattina, quando una donna ha sentito suonare alla porta e rispondere "sono io". Aperta la porta, ha visto la vicina, con cui sarebbe iniziata una discussione poi sfociata in lite. La vicina, entrata in casa, avrebbe afferrato al collo l'altra e l'avrebbe portata verso il tavolo su cui era posato il borsellino della padrona dell'abitazione. Avrebbe preso la tessera del reddito e sarebbe fuggita. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso, mentre i carabinieri hanno approfondito la vicenda e denunciato la donna che aveva aggredito.