Scavi etruschi di Capraia e Limite, il centrodestra: "Interrogazione per la massima trasparenza"

Nella giornata del 13 Luglio è stata depositata un'interrogazione, a firma congiunta dei neo consiglieri Di Mauro e Razzuoli di "siAMO Capraia e Limite", in merito alla ripresa degli scavi etruschi insistenti sul territorio comunale di Capraia e Limite.

"Siamo felici - affermano entrambi i consiglieri del Centrodestra - che siano ripresi gli scavi dell'insediamento etrusco di Montereggi e per questo, come opposizione, abbiamo richiesto al Sindaco e alla Giunta ragguagli e chiarimenti".

Dalla stampa si apprende il ruolo centrale rivestito dal Dr. Rapier III, già proprietario della storica Villa di Bibbiani, nonché della concessione fino al 2026 alla Florida State University per eseguire detti scavi, ma urge segnalare come non siano stati (almeno da ciò che emerge dalle dichiarazioni ed articoli) resi partecipi ne figure "storiche" dell'archeologia locale, ne tanto meno i gruppi archeologi di zona.

" Abbiamo a cuore il nostro territorio - continuano dicendo i due consiglieri di minoranza - e siamo felici della ripresa dell' attività archeologica. Se la nostra richiesta sarà evasa correttamente, avremo contezza, e successivamente ne daremo comunicazione alla cittadinanza, di aspetti importanti che spaziano dalle prestazioni finanziarie, il ruolo rivestito dal Comune, i progetti presenti e futuri sul sito, quali aree saranno oggetto dell’indagine archeologica, contezza di chi siano ufficialmente i soggetti tecnico-scientifici che prenderanno parte al progetto, i loro ruoli (direttore di scavo, direttore scientifico ecc…), chi saranno i soggetti accademici e le istituzioni accademiche che prederanno parte al progetto, il cronoprogramma di massima del progetto, ma anche se e come verranno gestite le eventuali necessità alloggiative del personale che prederà parte allo scavo, nonché capire se è prevista la possibilità di far partecipare alle attività di scavo la cittadinanza di Capraia e Limite, con particolare riferimento alle scuole del comune e/o dei paesi limitrofi (sotto il controllo dei tecnici ovviamente), al fine di far vivere pienamente il patrimonio archeologico del nostro comune."

Questo è il primo atto formalmente depositato dal Centrodestra di Capraia e Limite dopo la tornata amministrativa 2024 che vedeva lo stesso Di Mauro candidato Sindaco e che afferma: "Assieme a Manuel Razzuoli garantiremo vigilanza costante e supporto propositivo alla nuova amministrazione, soprattutto su tematiche di interesse collettivo, cercando si massimizzare gli interventi su questioni riguardanti il territorio, dalla sicurezza al turismo, passando per le attività culturali e sociali. Il tutto a garantire la massima trasparenza verso il cittadino."

Seppur entrambi i Consiglieri siano in quota Fratelli d'Italia, è stato mantenuto il simbolo della "triade" (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia), in quanto il Centrodestra rappresenta un'entità collettiva, fatta di valori e diversità accomunate dall'amore per il territorio, la difesa di questo e dei suoi cittadini.

Fonte: siAMO Capraia e Limite