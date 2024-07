Bambini Saharawi ospiti di Certaldo e di Mercantia

Si è conclusa la settimana di accoglienza a Certaldo dei bambini Saharawi e dei loro accompagnatori, ospiti fino alla giornata di ieri, martedì 16 luglio.

In questi giorni, i piccoli ambasciatori di pace sono stati sottoposti a vari controlli sanitari e medici: la permanenza della delegazione a Certaldo è infatti da sempre non solo occasione di socializzazione e divertimento ma anche di cura dei bambini. Attività rese possibili dall’impegno e dalla collaborazione di tutti coloro che, insieme all’amministrazione comunale, collaborano a questo progetto, come le associazioni che ogni anno si mettono a disposizione, a partire dall’associazione Hurria

Un grazie di cuore a volontarie e volontari che con spirito di solidarietà e amore hanno permesso ai piccoli ospiti di vivere esperienze importanti e di conoscere il territorio. Un percorso che non è ancora concluso: il 19 luglio la delegazione Saharawi sarà di nuovo nel borgo certaldese per vivere la magia di Mercantia Certaldo, ospite dell’amministrazione comunale.