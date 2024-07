Cosimo Lazzeri confermato per la terza stagione dell'Abc Castelfiorentino

Quando grinta, intensità e attaccamento alla maglia si mescolano in un connubio che rappresenta uno dei capisaldi della nuova Abc Castelfiorentino. Tutto questo è Cosimo Lazzeri, talento castellano e prodotto del vivaio gialloblu, che per il terzo anno consecutivo si appresta a ricoprire un ruolo fondamentale nelle rotazioni degli esterni a disposizione di coach Samuele Manetti.

Guardia classe 2000, fa dell’intensità e della verve agonistica i suoi cavalli di battaglia, elementi che saranno ancor più importanti nel nuovo corso del sodalizio castellano e in un roster che farà della freschezza, del talento e della grande voglia di crescere i suoi punti di forza.

"Sono molto felice di questa riconferma – racconta Cosimo – e ci tengo in primis a salutare i compagni che non saranno più con noi. Giocare nella prima squadra del mio paese e della società in cui sono cresciuto rappresenta un grande stimolo, oltre ad un immenso piacere. La prossima sarà sicuramente una stagione che ci metterà tutti quanti alla prova, sia per la categoria, sia per un gruppo totalmente rinnovato, nel quale dovremo trovare nuove dinamiche di squadra e un nuovo amalgama. Sarà un campionato difficile ma sicuramente entusiasmante e l’invito ai tifosi e ai castellani è ovviamente quello di venire a sostenerci, perché il loro supporto è e sarà sempre fondamentale".

"Cosimo rappresenta un altro importantissimo pezzo di castellanità e di continuità che sono felicissimo di avere ancora con noi – spiega coach Manetti -, anche perché ripongo piena e totale fiducia in lui. Si tratta di un ragazzo cresciuto con la maglia dell’Abc e che ha sempre dimostrato grandissima serietà. E proprio per il suo impegno merita di avere uno spazio in prima squadra e all’interno delle rotazioni degli esterni. Non ci ho pensato due volte a proporgli di restare perché credo che il contributo che può dare alla squadra in termini di energia, intensità difensiva e percentuali dalla lunga distanza sia fondamentale, oltre a rappresentare un pedina preziosa a livello di gruppo, sia dentro che fuori dal campo".

LA CARRIERA

Castellano doc, nato e cresciuto nel vivaio gialloblu, fin da giovanissimo inizia a farsi le ossa in prima squadra confrontandosi con un campionato impegnativo come la C Gold. Nella stagione 2021/2022 decide di intraprendere un’esperienza fuori da Castelfiorentino, a Poggibonsi, in cui prosegue il suo percorso di crescita cimentandosi nel campionato di serie D. Poi, nell’estate 2022, il ritorno in gialloblu. Il resto è storia recente: la promozione, il debutto in serie B, la salvezza e, adesso, una nuova avventura con i colori di casa.

Fonte: Abc Castelfiorentino