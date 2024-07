Festival Amedeo Bassi, dalla musica con giocattoli alla Madama Butterfly

Torna a Montespertoli l'atteso appuntamento con il Festival Amedeo Bassi, giunto alla sua quindicesima edizione. Dal 26 al 28 luglio, Piazza Machiavelli farà da cornice a tre serate dedicate alla musica, all'opera e alla cultura, in omaggio al celebre tenore montespertolese. Il Festival è organizzato dall'Associazione Mascarà sotto la direzione artistica di Francesco Giorgi.

Il programma offre:

26 luglio, ore 21:00 - "Playtoy Orchestra": musica con giocattoli, direttore Fabrizio Cusani. Spettacolo speciale per tutta la famiglia.

27 luglio, ore 21:00 - "L'altra classica. Duo Baldo": spettacolo comico musicale con Brand Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte.

28 luglio, ore 21:00 - "Madama Butterfly": opera di Giacomo Puccini, con la regia di Veio Torcigliani, solisti, orchestra e coro dell'Accademia Musicale Amedeo Bassi.

Durante la serata di domenica 28 luglio, verrà conferito il Premio alla Cultura Amedeo Bassi allo storico Giulio Cesare Bucci. Il premio, istituito nel 2023, è un riconoscimento a personalità che si sono distinte per i loro meriti e le loro azioni in ambito sociale e culturale. Lo scorso anno il premio era stato assegnato ad Anna Maria Gasparri Rossotto, storica del melodramma.

"Siamo orgogliosi di presentare la XV edizione del Festival Amedeo Bassi, un evento che rappresenta un appuntamento immancabile per tutti gli amanti della musica e della cultura. Il Festival non solo celebra il nostro illustre concittadino, Amedeo Bassi, ma offre anche un'occasione unica per vivere esperienze artistiche di grande valore. Per questa edizione, in occasione dell'anno pucciniano, abbiamo scelto di omaggiare Giacomo Puccini con la rappresentazione dell'opera 'Madama Butterfly'." dichiara l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli e aggiunge "Un momento di particolare rilevanza sarà la consegna del Premio alla Cultura Amedeo Bassi, che quest'anno sarà conferito allo storico locale Giulio Cesare Bucci. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno e l’importanza di sostenere e valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che solo la musica sa regalare".

Collaborazione tra Montespertoli e Lastra a Signa

Continua la preziosa collaborazione tra i Comuni di Montespertoli e Lastra a Signa, con l'obiettivo di valorizzare i due tenori Amedeo Bassi ed Enrico Caruso. Grazie a questa sinergia, il pubblico avrà la possibilità di assistere a due spettacoli dedicati ai due artisti con l’acquisto di un unico biglietto (a Montespertoli a scelta tra lo spettacolo del venerdì e del sabato).

2 agosto, ore 21:30 - Villa Caruso, Bellosguardo, "Scetà sti muri": concerto con Mark Milhofer, tenore, e Marco Scolastra al pianoforte.

Concerto in onore di Enrico Caruso nell'anniversario della sua morte

Come tutti gli anni, l’Associazione Villa Caruso rende onore al grande tenore "padrone" di casa con un concerto a lui dedicato, eseguito dal tenore Mark Milhofer, accompagnato al pianoforte dal M° Leonardo Ciampa. "Scetà sti muri" in dialetto napoletano "Sveglia queste mura", prende spunto da un brano appositamente composto dal M° Leonardo Ciampa per questo concerto, con il testo napoletano di Di Giacomo che contiene questo passaggio: ‘E mo mme vene a chiagnere, e chiagnenno sceto sti mura ca ll’ hanno saputa, nfonno sti ccarte addò stongo screvenno…’ Le mura di questo luogo caro a Enrico Caruso risuoneranno in sua memoria un'altra volta della musica e di quelle note che toccano l'anima.

Un'anteprima per avvicinarsi all'opera: novità di quest’anno

Il 22 luglio, presso il Centro Culturale "Le Corti", la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi terrà un'anteprima per introdurre e spiegare l'opera "Madame Butterfly". Un'occasione per avvicinare il pubblico alla comprensione dell'opera e goderla al meglio durante la rappresentazione di domenica 28 luglio.

Un'ulteriore novità di questa edizione è il biglietto speciale per chi parteciperà sia all'evento operistico di Montespertoli sia alla rappresentazione dell'opera "Turandot" di Giacomo Puccini a Empoli, che si terrà venerdì 26 luglio. La biglietteria di Empoli offrirà un biglietto ridotto a coloro che presenteranno il biglietto acquistato a Montespertoli. Le tariffe ridotte sono: 36 € per il 1° settore, 31 € per il 2° settore e 20 € per il 3° settore. Si raccomanda di prenotare con largo anticipo.

Per acquistare i biglietti per lo spettacolo a Montespertoli online: https://www.ticketone.it/artist/festival-amedeo-bassi/. Saranno disponibili anche un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria in Piazza Machiavelli.

Il festival nel dettaglio:

26 LUGLIO - Amedeo Bassi è per tutti! PLAYTOY ORCHESTRA - Musica con giocattoli

La Playtoy Orchestra, la prima band al mondo a suonare esclusivamente con strumenti giocattolo, intratterrà il pubblico con brani di Rossini, Mozart, Verdi, Beethoven e molti altri, sia classici che contemporanei. L'obiettivo è avvicinare i giovanissimi alla musica classica in modo divertente e coinvolgente. Dopo i primi tre brani, alcuni bambini presenti saranno invitati a dirigere l'orchestra.

27 LUGLIO - DUO BALDO: Spettacolo comico musicale

Il Duo Baldo, composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, offrirà uno spettacolo comico-musicale di grande prestigio, noto per le loro esibizioni in tutto il mondo, tra cui il Festival di Salisburgo e la trasmissione “Tu Si Que Vales” su Canale5.

28 LUGLIO - L'opera in piazza a 120 anni dalla prima MADAMA BUTTERFLY

Musica di Giacomo Puccini, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Regia di Veio Torcigliani con i solisti, l'orchestra e il coro Amedeo Bassi diretti da Massimo Annibali. L'opera racconta la tragica storia d'amore tra l'ufficiale americano Pinkerton e la giovane giapponese Cho-Cho-San.

INIZIO CONCERTI ORE 21

BIGLIETTI

• 26 Luglio - PLAYTOY ORCHESTRA

Intero: 10 euro

Ridotto: 5 euro

• 27 Luglio - DUO BALDO

Intero: 10 euro

Ridotto: 5 euro

• 28 Luglio - MADAMA BUTTERFLY

Intero: 15 euro

Ridotto: 10 euro

Ridotto speciale Turandot Empoli: 10 euro

• ABBONAMENTO 2 SERATE (opera + concerto)

Intero: 20 euro

Ridotto: 10 euro

BIGLIETTO SPECIALE FESTIVAL AMEDEO BASSI E VILLA CARUSO (2 concerti)

10 euro

Riduzioni per residenti, over 65, under 14, studenti scuole di musica della Città Metropolitana, tessera universitaria Regione Toscana, portatori di handicap, soggetti con invalidità riconosciute. I biglietti sono disponibili su TicketOne al link oppure presso la biglietteria un'ora prima di ogni serata.

Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti: TicketOne oppure, un’ora prima dell’opera, direttamente in Piazza Machiavelli ove presso l’ingresso del centro culturale ‘Le Corti’ sarà allestita la biglietteria.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa