Incompatibilità del consigliere Comanducci, FdI: "Da noi scheda bianca"

"Nella seconda seduta del consiglio comunale in data 15 Luglio 2024, in riferimento al punto dell'ordine del giorno di incompatibilità dei ruoli di consigliere comunale e presidente di una associazione sportiva onlus di Silvano Comanducci, io Capogruppo di Fratelli d'Italia Serena Urso insieme al Capogruppo di "Castelfiorentino di tutti" Stefano Burgassi esprimiamo soddisfazione nel rilevare che il segretario comunale ha fatto da garante e ha osservato in pieno le normative vigenti riconoscendo l'incompatibilità. Il dibattito sulla questione che è passata al voto del consiglio comunale come prevede la legge, si è indirizzato non più su una questione politica ma si è trasformata in una questione personale, umana che non ha reso semplice bilanciare i doveri istituzionali con quelli di sentimento personale. Pur capendo lo spirito legalitario che ha animato la Capogruppo Susi Giglioli e il consigliere Fiore abbiamo preferito per dovere politico, istituzionale e di buon senso, rimanere in consiglio e votare scheda bianca proprio in ragione dei fatti che abbiamo espresso sopra. Auspichiamo da qui a seguire per i prossimi 5 anni una più costruttiva collaborazione proprio in virtù e nel rispetto di quei cittadini di Castelfiorentino che ci hanno votato con fiducia nel fare bene e con coerenza il nostro lavoro."

Serena Urso

Consigliere comunale Fratelli d'Italia