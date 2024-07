Interruzione idrica a Fontanella, Sant'Andrea e Molin Nuovo

Acque comunica che, per effettuare un intervento di riparazione urgente di un guasto provocato da terzi sulla rete idrica di Empoli, oggi mercoledì 17 luglio è in corso si rende necessario sospendere l’erogazione idrica a Fontanella, Sant’Andrea e Molin Nuovo.

La conclusione della riparazione e il conseguente ripristino del servizio è previsto per le ore 11:30.

Al fine di limitare i disagi per gli utenti è stata collocata un’autobotte nel parcheggio del Circolo Arci Fontanella in via Senese Romana.

Acque, scusandosi per i disagi, segnala i cittadini che per informazioni e per aggiornamenti sui tempi effettivi di ripristino dell’erogazione è a disposizione il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa