Nel podere nasconde 100 kg di cannabis e una piantagione rigogliosa: arrestato

Cinquanta piante adulte, 64 in vaso e un quintale di cannabis essiccata: questa è la droga scoperta dai carabinieri di Ribolla in un podere nella campagna della frazione di Roccastrada, provincia di Grosseto. Il titolare è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotropi.All'esterno del podere, celati da una serra, sono state trovate circa 50 piante in piena terra, dell'altezza media di 1 metro e 80, in pieno sviluppo. Anche la serra era dotata di tutte le accortezze per rendere la piantagione rigogliosa. Per scoprire la produzione illecita, è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei carabinieri, proveniente dal 4' nucleo di Pisa - San Rossore, che dall'alto ha monitorato con particolari strumenti di bordo tutta la macchia intorno al podere