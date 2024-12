Merci senza informazioni di sicurezza, sequestrati 48mila articoli natalizi nel Grossetano

I militari del Comando Provinciale di Grosseto, in vista delle festività natalizie, hanno intensificato i controlli sui prodotti venduti nei negozi più frequentati per proteggere i consumatori da merci non sicure e garantire una concorrenza leale. A Roccastrada, i finanzieri della Compagnia di Follonica hanno sequestrato circa 48.000 articoli natalizi, tra cui luminarie, giocattoli e accessori elettronici, privi delle informazioni di sicurezza richieste dalle normative. Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio. L’operazione sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza nel tutelare la sicurezza economico-finanziaria e nel contrastare la vendita di prodotti non conformi, soprattutto durante il periodo festivo.

