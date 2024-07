Piazza Garibaldi, il sindaco: "Giunta precedente ha iniziato i lavori senza sapere come finirli. Stiamo lavorando"

Dalla vittoria elettorale sono passati meno di 40 giorni e questa amministrazione li ha passati tentando di prendere visione e di ricercare soluzioni per risolvere i problemi causati da investimenti scellerati fatti dalla precedente amministrazione su varie parti del territorio comunale. Per i cittadini, la situazione di degrado che salta subito agli occhi è sicuramente Piazza Garibaldi, la piazza storica del nostro paese. Dagli atti ufficiali, l'unico lavoro effettuato dalla precedente amministrazione è stata “la messa in sicurezza dei camminamenti” comprensiva dell'abbattimento dei pini, lavoro concluso in modo sostanziale a metà marzo con la riapertura della piazza agli inizi di maggio. Da allora, fino al 10 giugno, non sono stati eseguiti interventi di taglio dell’erba consentendo la crescita incontrollata delle erbacce.

Questo perché il terreno presente nelle aree verdi risulta non lavorato e con la presenza di massi e pietre. Per tali circostanze i normali mezzi in dotazione all’amministrazione comunale non risultano idonei ad eseguire i necessari lavori di manutenzione ordinaria di taglio dell’erba. La nuova amministrazione ha deciso di intervenire sulle “aree verdi” per rendere decorosa, vivibile e praticabile la piazza, facendo dei lavori minimi ma efficaci, con il minimo impatto sulle casse asfittiche dell'amministrazione comunale. La soluzione individuata è quella di avvalersi della ditta che ha effettuato la piantumazione dei nuovi alberi della piazza che interverrà con specifico trattore agricolo tagliando e rimuovendo le erbacce presenti, prevedendo un primo taglio nel mese corrente ed un altro nel mese di Settembre/Ottobre a seconda delle necessità. Ci troviamo inoltre a dover decidere come affrontare i prossimi due lotti previsti dalla Giunta precedente.

L'avvio dei lavori del Lotto 1 di “Rigenerazione Urbana” interesserà solo una porzione della piazza compresa tra via dei Mille e l'angolo di via De Gasperi e non sono inclusi gli interventi di sistemazione del verde. I lavori del Lotto 2, che invece prevedono in progetto la “sistemazione delle aree verdi”, non ha copertura finanziaria. Ebbene sì, è stato predisposto un lotto finale, l'unico lotto che scriverà finalmente la parola fine ai lavori della piazza, un lotto per il quale la precedente amministrazione non ha mai saputo dove reperire i fondi. Hanno iniziato i lavori senza sapere come finirli. Ci scusiamo con la popolazione se i tempi si stanno notevolmente allungando, ma vi assicuriamo che stiamo lavorando per ridare a tutti i cittadini la nostra amata piazza.

Fonte: Il Sindaco Fabio Mini