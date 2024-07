Più Certaldo: "Il Partito 'piglia tutto' con il peggiore risultato di sempre"

Il Partito “piglia tutto” con il peggiore risultato di sempre. Con l'insediamento della nuova Giunta, ogni aspettativa di cambiamento è stata sistematicamente delusa.

La penosa vicenda del consigliere Lido Orsi, assessore in pectore per 24 ore, poi dimessosi da Consigliere Comunale, sebbene il più votato della lista Sarà Certaldo, altro non erano che i presagi di una ben peggiore figura registrata in occasione del primo consiglio comunale quando la forza politica determinante per l'elezione di Campatelli al primo turno, Alleanza Verdi Sinistra ha annunciato il passaggio all'opposizione per motivi politici. Mai si era verificata una simile situazione nel panorama politico locale.

Il basso gradimento politico del partito di governo locale, la consistente perdita di consensi elettorali, non hanno mitigato l'arroganza dei dirigenti del PD, che in chiusura del primo Consiglio Comunale si sono permessi di affermare, in replica alle affermazioni di PIU’ CERTALDO “che vi piaccia o no abbiamo preso il premio di maggioranza e governeremo per i prossimi 5 anni” sprezzanti del grave peso politico che, da una parte l’assenza di Orsi e dall’altra l’uscita di AVS, hanno sugli scranni dell’organo Consiliare.

Non solo Campatelli non ha potuto nominare chi aveva annunciato come possibile asso nella manica, ma gli sono stati imposti assessori tutti targati PD, fatto che ha contribuito ad incrinare i rapporti interni alla maggioranza. Non ci stupirebbe a tal proposito un rimpasto degli assessori, uno specchietto per l’elettorato deluso ed un timido tentativo di ricompattare il fronte di maggioranza. Questa non sarà una legislazione di idee ma di gestione dei cantieri! Cantieri avviati da altri, persone competenti, capaci, che oggi non fanno però parte della compagine di Governo.

Le recenti vicende dei cantieri, usati come spazio per le feste, le condizioni di sicurezza opinabili, le riserve utilizzate per accelerare il cantiere della piazza, l'uso di materiali di dubbia qualità, il dover ritornare sui lavori già eseguiti perché non realizzati a regola d'arte, sono la prova pratica dell’incapacità politica di gestire i cantieri e del fallimento della direzione intrapresa. Una piazza che, con gli scheletri che si porta dietro, resterà un’opera lontana dalla sensibilità politica e dalla consapevolezza che si stanno concretizzando in ogni cittadino: ovvero la necessità di aumentare gli spazzi verdi del centro urbano, spazzi vivibili e sostenibili, luoghi accoglienti di aggregazione.

Più verde urbano avrebbe contribuito sensibilmente a migliorare la qualità dell’aria, alberi, foglie e prati infatti intercettano le sostanze inquinanti e ne riducano la concentrazione nell’aria. Più verde urbano si sarebbe tradotto anche in maggiore risparmio energetico. Le piante, infatti, aiutano a ridurre le temperature estive, attraverso la evapotraspirazione. Meno caldo significa minori consumi per raffrescare, d’estate, ed in inverno invece il verde mitiga il freddo, limitando la dispersione del calore e l’effetto di inversione termica. Quello che vediamo oggi è invece una graticola rovente, un’opera con un notevole impatto ambientale che auspichiamo possa essere rivista e migliorata, sia nella dotazione di verde che nei materiali della pavimentazione. Ribadiamo la necessità di un cambio di passo per Certaldo, una svolta che questo Sindaco e questa Giunta non sono in grado di dare.

Lista Civica Piu Certaldo