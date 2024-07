Prima riunione a Empoli per la programmazione del nuovo anno scolastico

Il mese di luglio rappresenta per l’attività del Comune, manutenzione degli edifici scolastici e programmazione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Stamattina, mercoledì 17 luglio 2024, si è tenuta la prima riunione in tal senso, nella sala consiliare, al primo piano del palazzo comunale, alla presenza fra gli altri del sindaco Alessio Mantellassi, dell’assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Grazia Pasqualetti, dell’assessore ai Lavori Pubblici con delega alle Manutenzioni, Simone Falorni, le dirigenti Roberta Scardigli per i Lavori Pubblici e Sandra Bertini per il settore Servizi alla Persona, i dirigenti dei due Istituti Comprensivi Empoli Ovest, Maria Anna Bergantino e Empoli Est, Marco Venturini, alcuni docenti e il personale di vari settori comunali coinvolti.

Una ripartenza che coinvolge tutti gli addetti ai lavori in un’ottica di collaborazione, indispensabile, fondamentale che ha l’obiettivo di farsi trovare ‘pronti’ all’apertura dell’anno scolastico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa