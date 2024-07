Ruba uno zaino in un fast food, arrestato

Un 33enne di origini algerine è stato arrestato per furto alla stazione Santa Maria Novella di Firenze. La polizia ferroviaria lo ha notato nella mattinata del 16 luglio mentre usciva da un fast food a passo svelto e aveva uno zaino. Lo ha seguito e fermato in via Fiume.

Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, il 33enne, approfittando di un momento di distrazione di un giovane turista inglese intento a mangiare, avrebbe velocemente portato via il suo bagaglio per poi allontanarsi. All'arrivo degli agenti l’uomo è stato sorpreso a frugare il contenuto del bagaglio, contenente tutti gli effetti personali della vittima.

Il maltolto è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario, mentre il 33enne, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato.