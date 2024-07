Arrestati due imprenditori legati al clan di Cosa Nostra, sequestrata una villa a Pietrasanta

Nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Milano, condotta dalla Dia e dal Gico della Gdf, sono stati arrestati due imprenditori legati a un clan di Cosa Nostra nel Messinese. Tra gli arrestati c'è Giovanni Bontempo, a cui è stata sequestrata una villa a Pietrasanta, in Toscana. L'indagine è nata da intercettazioni che avevano già portato all'arresto di Pietro Paolo Portolesi nel giugno 2022.

Si sarebbe accaparrato subappalti non solo per il prolungamento della Tangenziale di Novara e della riqualificazione dello scalo ferroviario di Porta Romana, che ospiterà il villaggio olimpico, ma anche per alcune opere di demolizione all'Ortomercato di Milano.

Le attività di Bontempo, tramite la sua azienda Infrastrutture M&b, hanno visto un aumento significativo del fatturato dal 2019. È emerso che Bontempo e il suo associato Scirocco comunicavano tramite Telegram, ma le conversazioni sono state intercettate grazie a cimici piazzate in un'auto. Durante una perquisizione in un capannone a Corbetta, sono stati trovati operai che dormivano a terra vicino a bombole di gas. Bontempo è anche noto per aver favorito imprenditori e investitori di Messina nell'acquisto di terreni a Milano.