Bando formazione e lavoro di Fondazione Caript, oltre 300mila euro per nuova occupazione

Diciotto percorsi formativi finanziati e agevolazioni per trentaquattro nuovi posti di lavoro in enti no profit: sono i risultati dell’ultima edizione del bando Borse Formazione e Lavoro di Fondazione Caript, che vi ha investito complessivamente 330.965 euro.

“Sostenere una formazione professionale di qualità – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – vuol dire dare un’opportunità concreta ai giovani di trovare occupazione o di migliorare la propria condizione lavorativa attuale. Acquisire nuove competenze o sviluppare quelle possedute, infatti, oggi è un requisito irrinunciabile nel mercato del lavoro. Allo stesso tempo, questo bando è rivolto a sostenere, attraverso nuove assunzioni, il mondo delle imprese sociali e degli enti non profit, favorendo occupazione qualificata e stabile all’interno di un settore così importante per la qualità della vita”.

Per la formazione il bando ha offerto a residenti in provincia di Pistoia voucher individuali sino a 5mila euro da utilizzare in corsi di qualificazione in enti formativi accreditati o enti che rilasciano titoli accademici e professionali riconosciuti giuridicamente.

I corsi finanziati sono stati, tra gli altri, per creatore di podcast, per panificatore, per tecnico del sostegno all’autonomia personale e per guida ambientale, oltre a diversi master universitari e tra gli enti coinvolti sono stati l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, l’Accademia delle Professioni di Padova e il British Institute di Firenze.

Per favorire nuova occupazione il bando ha previsto borse lavoro sino a 15mila euro per la durata di dodici mesi destinate a residenti in provincia di Pistoia. Le assunzioni potevano essere in imprese o enti no profit di tutta Italia. Inoltre, per assunzioni in enti no profit che operano sul territorio locale, sono stati messi a disposizione contributi di 600 euro al mese per la durata massima di un anno, anche in questo caso destinati all’assunzione di residenti in provincia di Pistoia.

Tra gli enti coinvolti sono diverse Pubbliche Assistenze e sezioni della Misericordia, cooperative sociali come Intrecci e Un fiore per tutti e imprese sociali come Dynamo Academy.

Tutti gli esiti del bando sono pubblicati su fondazionecaript.it nella sezione “Bandi e modulistica”.

Fonte: Fondazione Caript - Ufficio stampa