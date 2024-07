Campinoti "perde" il Centrodestra: ritirato il termine dal nome del gruppo, esulta Poggianti

Simone Campinoti 'perde' il Centrodestra. Nessun cambio di politica in corsa, ma solo un 'cambio nome' al proprio gruppo. Nel primo consiglio comunale del 6 luglio, infatti, il gruppo presieduto da Campinoti si era denominato 'Forza Italia - Centrodestra per Empoli del Fare', mentre adesso si chiamerà 'Forza Italia - Empoli del Fare'. Un cambio 'estetico' che è però come un cerotto sul nervo scoperto del centrodestra empolese.

Campinoti glissa sull'argomento, "troppo lungo per la grafica", ma poi arriva al punto: "Siamo per la sostanza e non per la forma, c'è chi invece deve sottolineare un'appartenenza che non ha più". L'obiettivo di questa stoccata? ça va sans dire: Andrea Poggianti, capogruppo dell'altro 'Centrodestra per Empoli'.

Proprio nel primo consiglio comunale il termine 'Centrodestra' accostato al gruppo di Campinoti aveva fatto andare su tutte le furie Poggianti, che chiedeva al segretario comunale di verificare la correttezza dello 'scippo': secondo Poggianti, il 'Centrodestra per Empoli' era un termine già depositato prima delle elezioni. Poggianti esulta e non risparmia la stoccata: "Siamo, anche nel nome, l’unico gruppo di Centrodestra del Consiglio comunale di Empoli. Dopo il reclamo al Sindaco e al Presidente del Consiglio da me presentato nella prima seduta verso Campinoti per aver usato impropriamente il nome Centrodestra nel proprio gruppo, oggi Campinoti rinuncia al termine".

Se abbia pesato più la polemica o l'imprescindibile 'aggiustamento grafico' resta un mistero, ma che tiri arietta tra le due formazioni è cosa ben evidente, a partire dai contrasti sulle nomine delle varie cariche. La guerra nel centrodestra sembra solo all'inizio, e fa già da prime time nel consiglio comunale di Empoli. Insomma non vale nel centrodestra empolese il famoso modo di dire "Se Atene piange, Sparta non ride"

Giovanni Mennillo