Carnival Summer Show a Viareggio: laboratori, musica e spettacoli in Cittadella

Seconda serata di spettacolo, sabato 20 luglio, alla Cittadella del Carnevale di Viareggio con sei grandi allegorici che tornano ad animarsi tra luci, musica, coreografie. È il Carnival Summer Show in programma in piazza Burlamacco, alla Cittadella. L’ingresso è libero. La festa si apre alle ore 18 con attività dedicate ai bambini: laboratori di aquiloni, di cartapesta, giochi giganti in legno e animazioni.

LO SPETTACOLO DEI CARRI ALLEGORICI

Dalle ore 21 i protagonisti saranno sei carri allegorici dell’edizione 2024 che si esibiranno al centro della Cittadella. Burlamacco e Ondina apriranno la festa, arrivando con le maschere rionali e la Filarmonica Versilia. A regalare spettacolo ed emozioni saranno i carri di prima categoria “Bla Bla Bar” di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini, “Octopus 5.0 La rivoluzione artificiale” di Luigi Bonetti, “Il profumo delle rose nelle spine” di Carlo e Lorenzo Lombardi, “Più denti!!! The world’s greatest show” di Luca Bertozzi, il carro vincitore “Va dove ti porta il cuore” di Jacopo Allegrucci ed il carro di seconda categoria “Magie di Carnevale” di Luciano Tomei e Antonino Croci. Ogni costruzione proporrà i propri movimenti, mentre i figuranti animeranno lo spettacolo con le coreografie. Dalle ore 22,45 si balla con Andrea Paci dj.

Il Museo del Carnevale sarà aperto eccezionalmente con orario 9-13 e 18-23.

Il Carnival Summer show 2024 continua domenica 28 luglio con la sfilata delle Mascherate in gruppo e Maschere isolate sul viale Capponi in Pineta di Ponente e lo spettacolo musicale “L’inCanto dei Rioni 2024” al Teatro Estate. Era dal 1927 che non si svolgevano manifestazioni di Carnevale nel cuore della Pineta.

Sabato 10 agosto dalle ore 21 saranno svelati i progetti delle costruzioni allegoriche che vedremo in occasione del Carnevale 2025. E’ la “Notte dei Bozzetti”, lo show in cui protagonisti sono gli artisti della cartapesta che, tra musica, coreografie e proiezioni presenteranno i propri progetti artistici per il Carnevale che verrà. Domenica 11 agosto alle ore 21,30 la Cittadella del Carnevale ospita il concerto de Il Solito Dandy.

AL MUSEO DEL CARNEVALE: LABORATORI CREATIVI E VISITE GUIDATE

Fino all’11 settembre, il percorso museale sarà aperto al pubblico con l’orario estivo: dal mercoledì alla domenica 9-13 e il sabato 9-13 e 15-18. Nel corso dell’estate sono in programma laboratori creativi con la cartapesta per bambini e visite guidate. Info e prenotazioni 342.9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

Fonte: Fondazione Carnevale di Viareggio