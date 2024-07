Controlli dei carabinieri all'Elba: una denuncia per alcol e una per guida senza patente

I carabinieri di Portoferraio, Capoliveri e Porto Azzurro, insieme all'Aliquota Radiomobile di Portoferraio, hanno effettuato diversi controlli stradali, intensificando i controlli notturni per contrastare il consumo di droghe, l'abuso di alcol e migliorare la sicurezza stradale. Due automobilisti sono stati denunciati: un ultrasessantenne del nord Africa per guida in stato di ebbrezza e un giovane senza patente alla guida di uno scooter. Due uomini sono stati segnalati per uso di hashish e una sanzione di circa 2000 euro è stata elevata a un cittadino dell'est Europa per aver ospitato stranieri senza notifica alle autorità. Durante l'operazione, sono state identificate oltre 30 persone e controllati 23 veicoli. Questi controlli proseguiranno per tutta l'estate su tutta l'Isola d'Elba e nella provincia labronica.