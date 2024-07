Dall'associazione studentesca "Med in Siena" generosa donazione alla pediatria dell'ospedale le Scotte

Sarà destinato al progetto “Cannabinoidi ed epilessia in età pediatrica” della Pediatria dell’Ospedale le Scotte di Siena l’importante donazione effettuata dall’associazione no profit studentesca “Med In Siena”.

Si tratta di oltre 13mila auro destinati all’UOC Pediatria diretta dal professor Salvatore Grosso, per il tramite dell’Associazione Insieme per i bambini, dal comitato di gestione di “Med in Siena” composto da studentesse e degli studenti del VI anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di SIena, che hanno deciso di devolvere la cifra raccolta durante gli eventi promossi durante l’anno e nel corso della “festa di Medicina” che si è tenuta recentemente.

Alla consegna della donazione, che si è tenuta presso l’Ospedale le Scotte il 18 luglio, erano presenti, oltre al professor Salvatore Grosso, docente dell’Università di Siena, anche il professor Francesco Dotta, delegato del Rettore alla Sanita dell’Ateneo e Studenti e Studentesse di “Med in Siena”.

Come ha spiegato il direttivo di Med in Siena: “L’associazione Med in Siena ha sempre avuto, sin dalla sua nascita, l’obiettivo di trasformare i nostri sei anni di studio e fatica in qualcosa che potesse, anche nel suo piccolo, fare la differenza. Siamo molto grati a chi, nel corso di questo anno, ha deciso di partecipare permettendoci di arrivare a un traguardo incredibile e mai raggiunto finora. Auguriamo alla prossima gestione di raggiungere obiettivi ancora più importanti e di portare avanti questa tradizione senese con lo stesso entusiasmo con cui l’abbiamo vissuta noi”.

Il professore Salvatore Grosso ha espresso i ringraziamenti per l’importante gesto benefico: “Siamo grati a MED in Siena per il generoso contributo al sostegno della ricerca operata nell’UOC Pediatria dell’AOU Senese. Il plauso a MED in Siena è doveroso non solo per gli sforzi compiuti in questo anno dalle studentesse e dagli studenti del VI anno di Medicina, di cui siamo stati tutti testimoni, ma anche per la sensibilità dimostrata circa la causa, ovvero il sostegno alla ricerca operata nel nostro istituto. Il sottoscritto e tutta la Pediatria comprende profondamente il significato ed il valore di tale dono che rafforza il legame di solidarietà con MED in Siena e ci supporta nella nostra quotidiana attività di ricerca e cura dei bambini”.

Fonte: Università di Siena