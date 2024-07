Il circolo di Marti cerca i nuovi gestori del bar

Il Circolo Tom Benetollo, con sede in Marti (Montopoli) piazza Fantozzi, 1 - cerca persone per la gestione di bar interno con sistema di affidamento a terzi dell’attività di somministrazione ai soci,in base alla Legge 235/2001

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice corredata da:

- CURRICULUM delle precedenti esperienze lavorative, in particolare nel settore bar/ristorazione,

- Possesso dell’ Haccp

I soggetti interessati dovranno essere già in possesso di partita IVA o disponibili all’apertura della stessa.

Le domande dovranno essere inviate per posta ordinaria o presentate a mano c/o il circolo in Piazza Fantozzi, 1 loc. Marti – 56020 Montopoli in val d’Arno entro il 30 settembre 2024.

Il consiglio si riserva di fare il colloquio con uno o più candidati, che hanno partecipato al bando.

Per informazioni rivolgersi al Presidente Danilo Nacci al n. 3294140546 o all’indirizzo email danilo.nacci@inwind.it oppure Veronica Scapin al n. 347/7886694 o Cecilia Vitali al n. 328/6017289