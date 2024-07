Riparazioni sulla rete idrica a Empoli, manca l'acqua in più frazioni

Con riferimento ai disservizi verificatisi negli scorsi due giorni, conseguenti a più guasti provocati da terzi sulla rete idrica nel comune di Empoli, Acque comunica che si rende necessario, anche per la giornata di oggi giovedì 18 luglio, effettuare un intervento di riparazione urgente che provocherà mancanze d’acqua a Fontanella, Sant’Andrea e Molin Nuovo, sino alle ore 13:30.

Acque, scusandosi nuovamente per i disagi, segnala i cittadini che per informazioni e per aggiornamenti sui tempi effettivi di ripristino dell’erogazione è a disposizione il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA