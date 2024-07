Rubate le chiavi dei furgoni, la vacanza dei ragazzi disabili rischia di saltare

Risveglio amaro, questa mattina a Bagno a Ripoli, per don Andrea Faberi e il suo Gruppo Elba, che ogni anno permette a tanti ragazzi disabili di passare qualche giorno al mare a Porto Azzurro.

Ieri notte ignoti hanno rotto una finestra della canonica della chiesa della Pentecoste, rubando uno stereo e le chiavi di tutti i furgoni, con i quali i volontari del Gruppo Elba avrebbero dovuto portare i ragazzi in vacanza.

Un episodio che ha suscitato l’indignazione dei cittadini di Bagno a Ripoli, in particolare del sindaco Francesco Pignotti.

"Per fortuna – scrive su Facebook il primo cittadino – tutto il Gruppo è riuscito a partire lo stesso, anche grazie alla generosità di alcune persone che hanno messo a disposizione i loro mezzi. Resta l'amarezza per un gesto che lascia senza parole. E che ha rischiato di togliere il sorriso a tante ragazze e ragazzi che aspettano la vacanza ai Sassi Turchini per tutto l'anno".