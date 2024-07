Sesa Empoli sfonda il mercato già nel 2024: utile netto a 106 milioni di euro (+4,1%)

Sesa - leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, quotata all'Euronext STAR - annuncia i risultati dell'esercizio annuale al 30 aprile 2024 (bilancio integrato di esercizio e consolidato, inclusi i dati non finanziari), approvati oggi dal CdA.

Nell'esercizio 2024 Sesa prosegue il proprio percorso di ulteriore crescita con ricavi consolidati per € 3.210 milioni (+10,4% a/a), un Ebitda consolidato di € 239,5 milioni (+14,4% a/a). Sono aumentati anche il numero di dipendenti (5.691, +21% a/a) e le aziende clienti (circa 40 mila in Italia ed in Europa). Risultati frutto del posizionamento di successo nelle principali aree strategiche di sviluppo abilitanti l’innovazione tecnologica (Data/AI, Cloud, Cyber Security, Piattaforme Digitali) ed al contributo dei 13 M&A bolt-on nel corso del FY 2024, che hanno generato circa il 35% della crescita di periodo. Sesa conferma quindi la capacità del Gruppo di crescere in modo organico (65% del totale), sovraperformando l’andamento del mercato e conquistando ulteriori quote di mercato in tutti i settori di attività del Gruppo, con un incremento medio composto annuale (CAGR) dei ricavi nel periodo 2012-2024 pari al 12,1% e dell’Ebitda pari al 15,8%.

Nell’esercizio 2024 è proseguito il percorso di trasformazione del Gruppo con consistenti investimenti (142 milioni) in Business Applications e competenze, in particolare nelle tecnologie emergenti quali Data Science/AI, Cloud, Cyber Security e Piattaforme Digitali, driver cruciali della digitalizzazione, in ciascuno dei settori del Gruppo:

- Evoluzione del settore Value-Added Solutions (VAS) verso il nuovo ruolo di Solutions aggregator e orchestratore di tecnologia ed ecosistemi, con un CAGR 2020-2024 del 13,2% a livello di ricavi e del 21,5% in termini di Ebitda ed una forte crescita delle proprie market share;

- Settore Software e System Integration (SSI) sempre più focalizzato su Business Integration e Consulenza, Cloud, Data/AI e Cyber Security, con una consistente crescita negli ultimi 5 anni (CAGR 2020-2024 Ricavi 20,0%, Ebitda 27,3%);

- Settore Business Services con un modello di business nativamente focalizzato su Cloud, Data/AI, Digital Platforms ed ERP modernization, che prosegue nel proprio percorso di crescita e affermazione come player di riferimento sul mercato dei Financial Services (CAGR 2020-2024 Ricavi 93,1%, Ebitda 134,4%).

L’esercizio al 30 aprile 2024 si caratterizza per un ulteriore e continuo miglioramento delle performance ESG grazie al rafforzamento dei principali programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholders. Il Gruppo ha distribuito un valore economico complessivo di 390 milioni di euro (+26% a/a), per oltre il 65% destinato alla remunerazione del personale, considerando anche che vi sono stati circa 1.000 nuovi ingressi nel FY 2024.

Si registra anche un forte miglioramento dei principali indicatori di performance ambientale:

- abbattimento del 12,3% a/a delle emissioni pro-capite che passano da 1,22 tCO2 al 30 aprile 2023, a 1,07 tCO2 al 30 aprile 2024;

- aumento della quota di energia elettrica green acquistata da terzi (per circa il 95% del totale);

- contrazione dei consumi di risorse naturali nonché della produzione di rifiuti pro-capite, che si riducono a 0,02 tonnellate per addetto nel FY 2024 rispetto a 0,03 tonnellate per addetto nel FY 2023 (-20,8% a/a).

Alla luce delle positive aspettative di crescita nelle aree strategiche del business in cui opera, Sesa conferma l’outlook favorevole per l’esercizio, proseguendo il percorso di crescita in termini di ricavi, occupazione e redditività operativa, con focus degli investimenti sulle aree strategiche del Cloud, Security, Digital Platforms, Data/AI.

- Ricavi in crescita nel range 5% - 10% a/a, con un incremento delle quote di mercato in tutti i settori del Gruppo;

- Ebitda in crescita nel range 5% - 12,5% a/a, con una prosecuzione del trend di aumento dell’Ebitda margin (7,6% vs 7,5% a/a);

- Investimenti nell’esercizio (Capex e M&A) per circa 100 milioni di euro con focalizzazione nelle aree strategiche del Cloud, Security, Digital Platforms, Data/AI;

- Group EAT Adjusted in crescita nel range 2,5% - 7,5% a/a.

Principali highlights finanziari FY 2024 (confronto con i risultati al 30 aprile 2023):

- Ricavi: € 3.210,4 mln (+10,4 a/a)

- Ebitda: € 239,5 mln (+14,4 a/a), per un Ebitda margin pari al 7,5% (vs 7,2%), proseguendo il trend di progressivo incremento degli ultimi 5 anni (era al 4,8% nel FY 2019)

- Utile netto: € 106,4 mln (+4,1% a/a)

- Posizione Finanziaria Netta attiva (liquidità netta) per € 211 mln (vs € 239,5 mln)

- Dipendenti: 5.691 (+21%)

- Solida crescita organica del Gruppo, sovraperformando l’andamento del mercato e guadagnando quote di mercato, con un CAGR 2012-2024 pari al 12,1% a livello di ricavi ed al 15,8% in termini di Ebitda

- Outlook favorevole per l'esercizio al 30 aprile 2025 grazie alle positive aspettative di crescita nelle aree strategiche del business in cui opera il Gruppo

Altre delibere del CdA:

- Approvazione della Relazione sul Governo Societario, degli Assetti Proprietari e della Relazione sulla Remunerazione

- Attribuzione di azioni ai Beneficiari in esecuzione del “Piano di Stock Grant 2024-2026” approvato dall’Assemblea ordinaria del 28 agosto 2023, delibere inerenti e conseguenti

- Convocazione dell’assemblea dei soci per il 28 agosto 2024 in 1° convocazione (29 agosto 2024 in 2° convocazione) con la proposta di approvazione del bilancio e distribuzione di un dividendo di € 1 per azione, stabile rispetto a quello dell’anno precedente

Alessandro Fabbroni, Ceo di Sesa, ha commentato: "Chiudiamo un ulteriore esercizio di crescita del valore generato per tutti gli stakeholder, consolidando il ruolo di player di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica con oltre 3,2 miliardi di ricavi e circa 5.700 risorse umane. Si conferma la capacità del Gruppo di crescere in modo organico, rafforzando la nostra leadership nell’innovazione tecnologica, conquistando ulteriori quote di mercato nei settori cruciali per la digitalizzazione di imprese e organizzazioni. Nell’attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati alla digitalizzazione e sensibili alle aree delle tecnologie emergenti, il Data/AI sarà sempre più pervasivo per la nostra industria, catalizzando una parte significativa dei nostri investimenti in competenze e Vertical Applications. Con questi obiettivi industriali e grazie al nostro posizionamento di mercato proseguiremo il nostro percorso di crescita sostenibile di ricavi, occupazione e redditività anche nell’esercizio 2025".