Use Computer Gross, confermato il capitano Sesoldi

Se quella di coach Valentino era una conferma scontata, lo stesso può dirsi di quella del capitano. Anche il prossimo anno Daniele Sesoldi vestirà la maglia biancorossa targata Computer Gross. Ala forte classe ‘92, nato e cresciuto nella nostra società, ha trascorso praticamente tutta la sua carriera con la maglia Use addosso e non a caso è al vertice nella classifica delle presenze ufficiali con l’Use con quota 400 tagliata nella stagione appena conclusa. Un record che potrà incrementare anche il prossimo anno visto che sarà ancora una volta un punto di riferimento per la squadra in campo e fuori.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa