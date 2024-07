Architetto fucecchiese premiato con la menzione d'onore in Cina

L'architetto fucecchiese Francesco Sani, titolare dello studio di Architettura e Design SANI+partners di Fucecchio, ha ricevuto una “Menzione d'Onore” nel concorso di design per la pelletteria organizzato dalla Shenzhen Leather Association.

Ancora un importante riconoscimento per l'architetto e designer Francesco Sani, stavolta per il progetto di un accessorio in pelle in un concorso internazionale che premiava i progetti più innovativi realizzati con un materiale molto importante per il nostro territorio.

Il legame con il territorio da sempre ci offre ispirazione e questa volta ci ha anche fornito l'esperienza ed il materiale per il nostro lavoro. In questo caso infatti, lo stretto rapporto che abbiamo con il Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale ha reso possibile questo progetto fornendoci la materia prima ed il supporto tecnico nella sua lavorazione.

Oggi il nostro studio lavora moltissimo nel mondo della pelle seguendo molte aziende del settore sia nazionali che internazionali, disegnando i loro spazi espositivi per gli eventi più importanti del settore sia in Italia come Lineapelle a Milano che all’estero come APLF Hong Kong o ACLE Shanghai. Proprio con l’Organizzazione di questi due importanti eventi asiatici abbiamo da poco cominciato una stretta collaborazione disegnando le aree tendenza per i loro eventi proponendo un innovativo progetto completamente sostenibile.

"Il nostro rapporto con la pelle viene da lontano e ci ha portato molto lontano", conclude l’Architetto Sani.