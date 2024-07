Olimpiadi in salsa toscana: 39 'nostrani' ai giochi di Parigi

Un castellano, una lastrigiana e una montopolese arrivano a Parigi. Sembra l'inizio di una barzelletta, in realtà è l'esordio di un'avventura magica, che si spera possa diventare indimenticabile. A breve iniziano le Olimpiadi estive nella capitale francese e sono molti gli atleti toscani in gara, con una buona percentuale di presenze anche da Empolese Valdelsa e Zona del Cuoio. Sono trentanove in tutto gli atleti e le atlete dal Granducato.

Partiamo proprio dall'Empolese Valdelsa. Alberto Bettiol, ciclista 31enne, gareggerà sia in strada in linea sia a cronometro e tutta Castelfiorentino, la sua terra, farà il tifo per lui.

Dalla Zona del Cuoio arriva una pallavolista che gioca nel Nord Italia ma che è toscanissima: classe 1996, nata a San Miniato, vissuta a Montopoli in Val d'Arno, Carlotta Cambi farà parte della selezione azzurra femminile.

La nuotatrice 27enne Ginevra Taddeucci invece mette d'accordo tutti: nata a Lastra a Signa e lastrigiana doc, ha militato nel Team Nuoto Toscana Empoli (il suo tecnico è l'empolese Giovanni Pistelli) e si esercitata anche nella piscina intercomunale di Santa Croce sull'Arno e Fucecchio.

Nel nuoto troviamo anche, in ordine alfabetico: Lisa Angiolini, nata a Poggibonsi nel 1995; Matilde Biagiotti, 19enne nata a Bagno a Ripoli che milita a Firenze; Leonardo Deplano, 25enne nato a Firenze ma residente a Signa; Francesca Fangio, livornese del 1995; Sara Franceschi, nuotatrice 25enne di Livorno; Giulia Gabbrielleschi, 28enne fiorentina; Filippo Megli, '97 di Firenze; Lorenzo Zazzeri, fiorentino del '94 peraltro già medagliato a Tokyo.

Cercherà di portare a casa una nuova medaglia una delle atlete toscane più attese, Diana Bacosi da Cetona: classe 1983, oro a Rio e argento a Tokyo, gareggerà nel tiro a volo. Nello skeet spazio anche a una presenza dall'Aretino, Martina Bartolomei, 33enne che milita in Valdinievole sotto l'ala di Andrea Benelli ma che è nata a Arezzo e vive a Laterina. Tra gli uomini come non citare Gabriele Rossetti, oro a Rio, che è nato a Firenze nel 1995 ma porterà in alto la bandiera della Valdinievole essendo anche lui un 'benelliano'.

Occhi puntati anche su Leonardo Fabbri. Nato a Bagno a Ripoli nel '97, tifosissimo della Fiorentina, è uno dei nomi su cui mettere qualche fiches nel getto del peso.

Dopo le belle prove di Wimbledon sono attesi a Parigi Lorenzo Musetti (Carrara, 2002) e Jasmine Paolini (nata nel '96 in Garfagnana, residente a Bagni di Lucca): il tennis italiano passerà anche da loro due.

Nella pallanuoto spazio a Caterina Banchelli, classe 2000 portiera fiorentina della Sis Roma, alla centroboa Giuditta Galardi, 29enne pratese, e a un'altra pratese, la 30enne Chiara Tabani. Nella nazionale maschile c'è Lorenzo Bruni, nato nel 1994 a Prato.

Nell'atletica c'è un nome che unisce Firenze e la Versilia: l'ex attaccante calcistico Lapo Bianciardi, classe 1998, è nato a Pietrasanta e vissuto a Ponte a Ema, vicino il capoluogo regionale. Correrà nei duecento metri invece la 31enne Anna Bongiorni, che nella vita di tutti i giorni vorrebbe fare la pediatra, ma per qualche ora farà stare la 'sua' Pisa col fiato in gola. C'è tanta attesa anche per il massese Samuele Ceccarelli, che nella 4x100 potrebbe far valere le sue ottime prove. Lo stesso vale per Larissa Iapichino, al suo esordio coi cinque cerchi: nata a Borgo San Lorenzo, fiorentina classe 2002, disputerà le prove di salto in lungo. Nel triplo invece c'è Samuel Ihemeje, nato a Carrara nel '98 ma trasferitosi in Lombardia. Impossibile non citare nella maratona l'ingegner Daniele Meucci, 39enne di Pisa alla terza olimpiade. Nella 4x100 femminile c'è Irene Siragusa, 31enne poggibonsese già vista a Tokyo. Nel salto con l'asta ecco Claudio Michel Stecchi, nato nel '91 a Bagno a Ripoli.

La scherma non può non avere qualche nome da Pisa. Nella selezione maschile ecco il 1994 pisano Gabriele Cimini, che gareggerà nella spada a squadre. Con lui Filippo Macchi, nato a Pontedera nel 2001 ma nome storico di Navacchio, dato che è nipote d'arte, di Carlo Macchi. C'è anche il giovane Pietro Torre, nato a Livorno nel 2002, che farà parte della sciabola a squadre. Livornese anche la 35enne Irene Vecchi, nella selezione femminile per las ciabola a squadre. Chiude il cerchio per la scherma la senese 31enne Alice Volpi, che sarà nel fioretto individuale e a squadre.

Nel taekwondo c'è Alessio Simone, nato a Livorno nel 2000. Prima olimpiade nella marcia per il 2001 Andrea Cosi, fiorentino vissuto a pochi passi dallo stadio Ridolfi e quindi con lo sport nel dna. Nel ciclismo oltre al citato Bettiol c'è la 24enne Vittoria Guazzini, nata a Pontedera ma vissuta a Seano, vicino Poggio a Caiano. Nel canottaggio gareggia Silvia Terrazzi, 29enne originaria di Pisa. Quest'anno a Parigi una nuova disciplina è la breaking e ci sarà Antilai Sandrini, nata a Livorno nel '97 e poi trasferita in Friuli.