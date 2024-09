Tiro rapido sportivo, De Carlo di bronzo: il castellano sul podio nazionale

Francesco De Carlo è tra i migliori d'Italia. Il 26enne di Castelfiorentino finisce per il terzo anno di fila sul podio ai campionati italiani di tiro rapido sportivo. Ha preso un bronzo nei campionati disputati a Cascina, in provincia di Pisa, per la gioia dei suoi fan e del suo istruttore Alessio Sani, empolese.

De Carlo ha gareggiato nella categoria A semiauto, secondo livello nazionale. Il castellano nei campionati di Cascina si è anche piazzato tra i dieci migliori tiratori italiani in assoluto. Una escalation incredibile per l'atleta che ha preso il porto d'armi solo pochi anni fa ed è una 'scoperta' di Sani.