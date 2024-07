Berlinguer, Zanchini e Farinetti a colloquio a Peccioli

Fondazione EARTH propone una serie di appuntamenti aperti al pubblico in occasione della mostra diffusa del progetto di residenza Peccioli: racconti di una stagione realizzato con il Comune di Peccioli e con il supporto di Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa.

Sabato 20 luglio, alle ore 21.00, Bianca Berlinguer e Giorgio Zanchini saranno in dialogo con Oscar Farinetti, presidente di EARTH Foundation, per raccontare in prima persona la loro esperienza giornalistica nel mondo dell’informazione contemporanea.

Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice televisiva romana, è diventata una delle giornaliste più rispettate in Italia, conducendo numerosi programmi di approfondimento politico e sociale.

Giorgio Zanchini è un noto giornalista, conduttore e saggista romano. Ha presentato numerosi programmi di approfondimento culturale, politico e sociale in televisione e radio, acquisendo una rilevante autorevolezza nel giornalismo.

Ingresso gratuito

Fonte: Ufficio stampa