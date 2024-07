Commissioni, a Montelupo tre donne presidenti

Ieri si è tenuta la seduta del Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino, all’ordine del giorno anche le nomine delle commissioni consiliari e i delegati di maggioranza che parteciperanno ai consigli dell’Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

Il gruppo consiliare di maggioranza, formato da Partito Democratico e Azione, ha ottenuto cinque presidenze per le quali ha tenuto conto dell’equità di genere, nominando tre donne e due uomini.

Eco nel dettaglio: Leonardo Vaiani, Commissione “Ambiente e territorio”; Matteo Donzelli, commissione “Lavoro e sviluppo economico”; Martina Meoli, commissione “Scuola, cultura, turismo e sport”; Martina Caputo, Commissione “Politiche sociali e Pari opportunità”; Vittoria Parrini, Commissione speciale “Progetto Colorobbia – Fabbrica e innovazione”.

«Siamo particolarmente orgogliosi di sottolineare l'importante scelta di genere effettuata in tali nomine, avendo deciso di affidare la maggioranza di queste presidenze a componenti di genere femminile dichiara Simone Baldi, capogruppo Pd-. Accogliendo l'invito della Conferenza delle donne democratiche del Partito Democratico, abbiamo deciso di adottare un approccio che promuove l'equità di genere anche nelle nomine dei delegati dell'Unione dei Comuni, eleggendo le consigliere Martina Meoli e Vittoria Parrini. Questa decisione rappresenta per noi un ulteriore passo verso una partecipazione più equilibrata e inclusiva all’interno delle istituzioni. In continuità con queste scelte, il nostro gruppo consiliare continuerà a lavorare affinché la parità e l’equilibrio di genere rimangano principi fondamentali nelle nostre politiche, convinti che solo attraverso un'ampia rappresentanza si possa costruire una società più equa e giusta».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa