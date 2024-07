Empoli, modifiche temporanee a viabilità e sosta in piazza del Popolo e piazza XXIV Luglio

Nei giorni martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2024, nel centro della città di Empoli si svolgeranno, fra gli altri, alcuni eventi in piazza del Popolo con il concerto ‘Jump in Centro’ e in piazza XXIV Luglio la commemorazione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio dei ventinove cittadini empolesi. Pertanto saranno disposte alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta.

PIAZZA DEL POPOLO – Con ordinanza 426 del giorno 18 luglio 2024 (https://shorturl.at/P31MY) , il giorno 22 luglio 2024, dalle 7 alle 24 in piazza del Popolo, area a parcheggio sul lato del Comune di Empoli, sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività.

Il giorno 23 luglio 2024, dalle 00:00 alle 24:00, nell’intera area di parcheggio di piazza del Popolo, sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività; in via dei Neri, secondo tratto, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, dalle 15 alle 24, via C. Ridolfi, tratto da via del Giglio a piazza del Popolo, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, dalle 15 alle 24.

Il giorno 24 luglio 2024, dalle 00:00 alle 12, in piazza del Popolo, area a parcheggio sul lato del Comune di Empoli, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività; via dei Neri, secondo tratto, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, dalle 00:00 alle 02:00; via C. Ridolfi, tratto da via del Giglio a piazza del Popolo, dalle 00:00 alle 02:00, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività.

PIAZZA XXIV LUGLIO – Con ordinanza 423 del giorno 18 luglio 2024 (https://shorturl.at/lTg0O), dalle 9 del giorno 24 luglio 2024 fino al termine della cerimonia commemorativa, in piazza XXIV Luglio, ambo i lati del tratto compreso tra Largo della Resistenza e via dei Neri, sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto autorizzati e all’intersezione con via Cavour, divieto di transito e temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa