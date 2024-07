Incendio sul terrazzo di una palazzina a Santa Croce, nessun ferito

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto è intervenuta alle ore 17:13 in Via dell’Unità d’Italia nel Comune di Santa Croce Sull’Arno per incendio abitazione.

Le fiamme si sono sviluppate nel terrazzo posto al primo piano di una palazzina residenziale.

All'arrivo sul posto il personale VV.F. ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Enti intervenuti 118 e Polizia Municipale.

Cause in fase di accertamento