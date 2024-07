Letture e non solo: il calendario estivo della Fucini

Calendario alla mano, tutto pronto per una nuova settimana di iniziative organizzate dalla biblioteca comunale Renato Fucini. Sempre nella natura alla scoperta di parchi, giardini e piazze della città ma anche sotto le stelle, in compagnia di letture animate, ad alta voce, laboratori creativi, un pizzico di magia e di…stupore.

Il martedì è dedicato al gruppo Sferruzza Sferruzza, al parco di Serravalle, alle 16, all’area Green bar. Il mercoledì, appuntamento sotto le stelle di Palazzo Leggenda: alle 21

spettacolo divertente di magia con TomMago, ingresso libero.

PROGETTO ORA LEGGIAMO NOI - Al Centro Giovani di Avane ‘Giochiamo con i libri’, lunedì 22 luglio, dalle 10 alle 12, con “Il pesce è un pesce…” attività laboratoriale (età 4 -8 anni) e giovedì 25 luglio, stesso orario, con “Il pesce è un pesce…”, attività laboratoriale dagli 8 agli 11 anni di età. Ingresso libero.

Per informazioni e partecipazione: cga@ilpiccoloprincipe.coop , 0571 82403, oppure 3348343218, www.ilpiccoloprincipe.it

Mentre l’appuntamento con ‘Ora Leggiamo noi a Serravalle’, curato dall’associazione Noi da Grandi onlus, è martedì 23 luglio, alle 18 con "Una lettura all'insegna dell'avventura", lettura animata e attività esperienziale di gruppo. L’ingresso è libero, per informazioni contattare il numero 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Il progetto ‘Ora leggiamo noi’ è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura www.cepell.it

LA BIBLIOTECA DI SERRAVALLE – Iniziative tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 20, dal 2 luglio al 12 settembre, chiusura nel periodo 12-25 agosto, davanti al laghetto, letture ad alta voce, accompagnate anche talvolta dalla musica, per fare laboratori creativi e giochi collettivi di gruppo. Punto prestito, giochi, letture e laboratori per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, sia per più piccoli che per i più grandi.

Per informazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

LETTURE AL PARCO - Letture animate e punto prestito nelle piazze e nei parchi di Empoli. Lunedì 22 luglio, alle 17.30, tutti al parco delle Collinette, via Valsugana. Dal 1 luglio al 29 luglio si susseguiranno appuntamenti sia serali che pomeridiani, con storie e letture ad alta voce accompagnate dalla chitarra o da altri strumenti musicali. Sarà attivo il punto prestito per fare prestito, restituzioni, o prenotazioni

Per informazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873

GRUPPO LETTURA DELLA FUCINI #PREFERIREIDINO - Nuovo appuntamento sabato 27 luglio, alle 10, in biblioteca con "Un animale selvaggio" di Joël Dicker. Per entrare a far parte del gruppo basta contattare l'associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com. Si ricorda che in biblioteca è allestita la cesta con i "libri al buio", iniziativa curata dalla stessa associazione, dove si possono trovare idee e proposte di lettura... a sorpresa!

PUNTI PRESTITO IN VACANZA – Anche i ‘Punti prestito’ vanno in vacanza. Quello alla Casa della Memoria resterà chiuso dal 1 al 31 agosto; al Centro Giovani Avane riaprirà il 26 settembre e Bibliocoop sarà chiuso dal 10 al 31 agosto e riaprirà lunedì 2 settembre.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa