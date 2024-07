Radio Lady e Empoli Fc ancora assieme: tutte le partite 2024-25 in diretta!

Undici sono i giocatori in campo, undici sono gli anni di collaborazione di Radio Lady e Empoli Fc! A pochi giorni dalla notizia della presentazione dello stadio, ecco un'altra grande novità che in realtà è una piacevole conferma.

Anche per la stagione 2024/2025, le avventure della compagine azzurra saranno raccontate in fm da Radio Lady 97,7. Anche quest’anno l’Empoli rinnova la fiducia alla società editrice XMedia Group, che racconta tramite Radio Lady e Empoli Channel, tutte le novità in diretta della squadra azzurra.

QUA tutte le info.