Rapina a due anziani e 6 furti in Valdera, arrestati due ventenni

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Pontedera (PI) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa, nei confronti di una coppia di giovani (una ragazza 23enne ed il compagno 21enne) già domiciliati a Livorno, ritenuti responsabili di una serie di furti, principalmente ai danni di attività economiche ma, soprattutto, di una rapina in abitazione ai danni di due persone anziane.

I militari della Stazione di Lari (PI) avevano raccolto la denuncia della rapina avvenuta a inizio marzo scorso. Una coppia di anziani coniugi avevano denunciato che due persone, con il volto mascherato e con l’uso di armi, avevano avuto accesso alla loro abitazione nel cuore della notte, mentre stavano dormendo e, dopo averli minacciati anche di morte, gli avevano sottratto

il denaro contante in quel momento nella loro disponibilità.

I due coniugi hanno fornito una lucida descrizione sull’abbigliamento e su alcuni particolari dei due rapinatori, elementi ritenuti utili per indirizzare le indagini e identificare i due giovani presunti autori di questo delitto.

Il complesso di attività svolte consentiva ai carabinieri di Lari:

a) in prima battuta di individuare due soggetti, una coppia di giovani ragazzi già noti ai militari, attualmente domiciliati e conviventi a Livorno ma che, per svariate ragioni ed interessi personali, erano soliti frequentare il Comune di Casciana Terme Lari ma, anche, i territori vicini;

b) successivamente di attribuire alla stessa “coppia criminale”, oltre alla rapina in abitazione consumata nei primi giorni dello scorso mese di Marzo, ben sei furti aggravati ai danni di

altrettante attività economiche (quattro ristoranti, un distributore di carburanti, un tabacchino-edicola) tra Pontedera, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano e Casciana Terme Lari, reati

commessi nell’arco temporale compreso tra la fine del mese di Dicembre 2023 e i primi giorni di Marzo 2024.

Le similitudini riguardavano ia la fisionomia, le movenze e l’atteggiamento corporeo degli autori, sempre una coppia di giovani, sia il tipo di abbigliamento indossato e, in alcuni casi, anche il mezzo in loro uso.

Questi e altri fattori hanno convinto la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ad emettere un provvedimento di perquisizione personale e locale, a carico della coppia di giovani individuata dai militari della Stazione di Lari, attività che ha avuto esito assolutamente positivo. Durante la perquisizione sono stati individuati molti degli elementi comuni a tutti i delitti potenzialmente riconducibili ai due giovani, fra i quali alcuni capi di abbigliamento e altri oggetti utilizzati durante la consumazione dei reati.

Per questo sono stati trasferiti in carcere.