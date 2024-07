Scuola Sant'Anna e Fiorentina lavorano sulla sostenibilità

ACF Fiorentina e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa hanno avviato un’importante collaborazione per un ambizioso progetto formativo sui temi della sostenibilità e dell'economia circolare, finanziato da Fondimpresa, tramite un bando di formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy.

Questo innovativo percorso formativo, iniziato a fine maggio 2024, si protrarrà fino ad aprile 2025 e coinvolgerà l'intero personale della Fiorentina. L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e competenza riguardo pratiche sostenibili e modelli di economia circolare, elementi fondamentali per affrontare nel settore sportivo le più attuali sfide ambientali e sociali.

Le varie aree aziendali della Fiorentina beneficeranno di percorsi formativi mirati, sviluppati con il supporto della Scuola Superiore Sant'Anna. La collaborazione rappresenta un passo significativo per la Fiorentina, non soltanto nell'ottica di una crescita professionale del proprio staff, ma anche come parte integrante della strategia di responsabilità sociale del Club.

Tiberio Daddi, docente dell’area Sport e Sostenibilità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna e referente scientifico del progetto formativo sottolinea, a nome del team coinvolto, come "Siamo onorati di collaborare con una società prestigiosa come la Fiorentina. Questa partnership rappresenta un'opportunità straordinaria per proseguire e ampliare le nostre attività nel campo della sostenibilità applicata allo sport, promuovendo pratiche innovative e responsabili che possono fare la differenza non solo a livello dei club, ma anche nell'intera comunità sportiva."

Alessandro Ferrari, direttore generale dell’ACF Fiorentina aggiunge che "Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso e siamo convinti che i risultati di questo progetto avranno un impatto positivo e tangibile, permettendoci di continuare a perfezionare le nostre strategie di governance e sostenibilità, sia sociale che ambientale."

Fonte: Acf Fiorentina - Scuola Sant'Anna