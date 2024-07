Successo a Capanne per la la 33^ Festa del Donatore Avis

Si è concluso con un grande successo di pubblico e con nuovi donatori iscritti, la 33^ Festa del Donatore Avis che si è svolta a Capanne nei giorni 11,12,13 e 14 Luglio

Sabato 13 si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio Donna Più” giunto alla sua 13^ edizione.

Con questa iniziativa l’Avis Montopoli intende valorizzare una figura femminile che si sia particolarmente distinta, per attività o dedizione, in taluni settori della vita quotidiana come lo sport, l’economia, l’arte od il sociale. Per il 2024 è stato il “Sociale” il settore per cui la giuria del Premio ha effettuato la sua scelta.

La giuria ha deciso, all’unanimità, di premiare DANIELA FABBRO , Donatrice di sangue da 44 anni e Consigliera di Avis Montopoli dal 1990 che quest’anno in occasione del suo 70° compleanno (19 Luglio!) effettuerà la sua 235^ ed ultima donazione. La giuria del Premio ha scelto Daniela non solo per la sua generosità ed altruismo che ben si evidenziano nel numero record di donazioni, che la rendono quasi unica nel panorama dei tanti Donatori che fanno della donazione una scelta di vita ma anche per il suo instancabile impegno quotidiano in Avis, sia come consigliera che come volontaria attiva . Con il suo “FARE” Daniela ha contribuito a salvare tante vite umane donando per ben 235 volte un po' di se stessa ed ha contribuito a far crescere la Sezione Avis Montopoli facendole raggiungere grandi ed apprezzati traguardi,

Sempre nella serata di Sabato si è svolta la 21^ edizione del “Concorso canoro stasera canto io Under 20” che ha visto primeggiare MELISSA GUIDI con voto unanime dei giurati che le hanno dato il massimo dei voti.

Melissa, giovanissima cantante di appena 12 anni ed abitante a S.Maria a Monte ha prevalso su un nutritissimo gruppo di concorrenti (ben 17) tutti minorenni e provenienti da diversi comuni della zona.

Seconda classificata Emma Sferruzza di 9 anni proveniente da S.Maria a Monte

Terze Classificate Flaminia (19 anni) e Giorgia (16 anni) Ciolli da S,Miniato che insieme ad Ambra Mattei ( 16 anni proveniente da Molino d’Egola) hanno cantato in trio.

Riconoscimento speciale a Giosa Pania che con i suoi 7 anni è stato premiata come cantante più giovane.

Infine Domenica 14 abbiamo effettuato, alla presenza di Isa Mancini Consigliera Avis Toscana e Guido Crudeli Presidente Avis Zonale Empolese Valdarno, la consegna di un omaggio per i loro gesti di altruismo ai molti Donatori presenti e la premiazione dei Donatori che si sono distinti per il numero delle donazioni effettuate .