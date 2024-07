Territorio in Comune di Ponte a Egola porta il suo contributo al Festival su San Francesco

Come già avvenuto nei mesi scorsi l’Associazione civico culturale Territorio in comune ha portato orgogliosamente il nome di Ponte a Egola, frazione presso cui l’Associazione svolge parte della sua attività, davanti agli occhi del mondo religioso e non solo.

Sabato 13 luglio infatti si è aperta a La Verna la seconda edizione del Festival Francesco 4.0 e proprio questa località quest’anno sarà la capitale francescana con una serie di appuntamenti religiosi che si protrarranno almeno fino al 17 settembre, quando proprio in quel giorno di 800 anni fa San Francesco ricevette le stimmate. Sabato 13 Luglio sono iniziati quindi i pellegrinaggi e proprio in prossimità dell’inizio della strada che conduce al monte Verna, ovvero all’omonimo Santuario, su una rotonda, sono installate tre opere artigianali di grandi dimensioni realizzate appunto dall’Associazione Territorio in comune grazie al lavoro svolto con competenza e passione dal Socio Carlo Calvetti e dal suo team; le opere sono ricavate con la tecnologia del taglio laser e le sagome della figura che si vuole rappresentare sono ottenute da pannelli in legno riciclato ed ecosostenibile.

È la stessa tecnologia, affinata nel tempo, con la quale Territorio in comune realizza ogni anno il presepe in piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola, un Presepe apprezzato sia dalla cittadinanza che dalla Curia e che alcuni anni fa colpì la curiosità e l’interessamento di Fabrizio Mandorlini, coordinatore di Città dei Presepi ed organizzatore del Festival Francesco 4.0, il quale spinse e sostenne Territorio in comune affinchè realizzasse alcune opere da installare anche al di fuori del Comune di appartenenza (si ricorda infatti l’installazione di un Presepe simile a quello di Ponte a Egola proprio a La Verna nell’estate del 2023). L’Associazione è grata all’amico Fabrizio per aver avuto questa opportunità e dell’amicizia e rispetto che si è instaurata nel tempo.

Come sopra citato le tre installazioni sono collocate proprio sul tratto di strada finale che conduce al Santuario da dove passano quindi tutti i pullman e i mezzi che vi si recano; possiamo dire che le tre figure caratterizzano la porta di accesso principale al Santuario di La Verna. Le figure rappresentano alcuni momenti fondamentali della vita del Santo ovvero: San Francesco che riceve le Stimmate, al centro, mentre ai lati si trova raffigurato San Francesco con il lupo e San Francesco accolto dagli uccelli; quest’ ultimi due incontri sono carichi di significato tanto da essere vivi nella mente dei Cristiani di tutto il Mondo.

Territorio in comune invita i cittadini di Ponte a Egola a visitare prima di tutto il Santuario e a partecipare al Festival Francesco 4.0 ma anche a soffermarsi davanti alle figure installate per riflettere su quanto la nostra frazione dimostra un sano carattere identitario cristiano e quanto la sua voce è forte anche lontano dai confini comunali.

Fonte: Territorio in Comune