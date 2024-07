Vinci nel Cuore consegna il Leonardo d'Oro a Domenico Iannacone

Ieri sera, giovedì 18 luglio 2024, Vinci nel Cuore ha recuperato l’assegnazione del Leonardo d’Oro 2022 a Domenico Iannacone.

L’occasione è stata colta da VnC vista la presenza del giornalista molisano a Empoli, dove nel giardino del torrione di S. Brigida ha portato in scena il suo “Che ci faccio qui”, un monologo di circa due ore carico di racconti che hanno fatto di Iannacone uno specialista nella narrazione delle storie degli ultimi.

Lo spettacolo di Iannacone fa parte della rassegna “Il paese dei raccontatori”, che Giallo Mare Minimal Teatro organizza al torrione di S. Brigida in collaborazione con il Comune di Empoli.

A consegnare il premio – una pergamena, la targa con l’Albero della Vita e la moneta d’oro – Nicola Baronti e Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che alla fine dello spettacolo sono saliti sul palco per incontrare il giornalista.

Nella trasferta oltrarno della piccola delegazione vinciana, Vanni e Baronti hanno così completato ciò che rimase a metà il 21 aprile del 2023, quando al Teatro di Vinci fu assegnato il premio ‘Li omini boni’, ma non ritirato da Iannacone, che tuttavia tenne a essere presente con un intervento a video, che si può vedere integralmente sotto.

Vanni ha quindi ringraziato Iannacone per il suo lavoro, sottolineando come il suo sia un apporto fondamentale per l’accrescimento della cultura, grazie al suo particolare stile e alla sua sensibilità nei confronti di certi temi.

Fonte: Ufficio stampa