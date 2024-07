Con la droga nei pressi delal Prefettura, visto con le telecamere: denunciato un 19enne

Ieri pomeriggio, la polizia ha denunciato un 19enne marocchino per illecita detenzione di sostanza stupefacente nei pressi della Prefettura di via Giacomini. L'uomo è stato notato tramite telecamere dagli agenti in servizio, mentre nascondeva una bustina tra la vegetazione. Insospettiti, gli agenti hanno seguito i suoi movimenti e coordinato l'intervento delle volanti. Il giovane è stato trovato vicino al nascondiglio e la bustina, contenente hashish, è stata sequestrata. Il 19enne, già noto alle forze di polizia, è stato fermato e denunciato. La sua responsabilità sarà valutata nel corso del processo, mantenendo la presunzione di innocenza.